عسيلي: وفد ليبي في فلسطين الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار وتوظيف الخبرات الفلسطينية لنهضة ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي الأحد عن زيارة مرتقبة لوفد رجال أعمال ليبي لدولة فلسطين مطلع الشهر المقبل لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

عسيلي وفي بيان صادر عن وزارته نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضح أن أجندة الوفد ترتكز على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين، والسعي نحو إقامة شركات استثمارية بين البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية وعقد لقاءات في عدد من المحافظات.

ووصف الزيارة بـ”المهمة” في تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين علاوة على توظيف الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات للمساهمة في نهضة ليبيا.

هذا وتأتي زيارة الوفد الليبي الأولى من نوعها لفلسطين، في إطار مخرجات زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى دولة ليبيا في فبراير 2022، تم خلالها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، تعنى بمختلف القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وخلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا.

