شاهد| البحث الجنائي غريان يكشف ملابسات صادمـة لواقعة قــ.تل عائلة مكونة من خمسة افراد

بعد ورد بلاغ لمركز شرطة ابوزيان بمديرية أمن غريان مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وافاة عائلة مكونة من خمسة أفراد، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان ومن خلال التحقيقات التي اجريت بمعرفة النيابة العامة وضبط اقوال فردين من العائلة اللذان نجيا من الحريق، حيث أفادا بأن الحريق نتج بسبب التماس كهربائي.

وبإجراء الكشف على مكان الواقعة من قبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية والذي تضمن نتيجة تقريره بان الحريق شب نتيجة ايصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بانها ماده بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وبناء على التكليف المباشر من النيابة العامة لقسم البحث الجنائي غريان بشأن البحث والتحري وجمع معلومات حول الواقعه ومرتكبيها.

وعلى الفور باشر أعضاء القسم عمليات البحث والتحري وأسفرت الجهود إلى الوصول للمتهم وضبطه وهو الابن البكر وأحد الناجين من الحريق.

وبالتحقيق معه اعتراف بافتعاله للحريق حيث قام متعمداً مع سبق الاصرار والترصد بقتل المجني عليهم وهم والديه واخوه واخواته وذلك بمنزلهم عقب انتظارهم حتي نومهم.

وعند الساعة الثالثة صباحاً احضر جالون سعته 7 لتر به مادة البنزين وقام بسكبها في انحاء المنزل وقبل وصوله امام الباب الرئيسي تعتر باخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الاخر وتمكن من الخروج وقام باضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

كما أفاد المتهم بأن سبب ارتكابه لهذه الواقعة كان بسبب سوء معاملة افراد اسرته له بممارسة ضغوطات عليه.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتم احالته الى النيابة العامة.