برلماني إيطالي: الاتفاقات مع طرابلس “ميثاق مع الشيطان”

وصف عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن الحزب الديمقراطي غراتسيانو ديلريو، الاتفاقات مع طرابلس بـ«ميثاق مع الشيطان» مع من يجعل المهاجرين يموتون، معتبرًا خفر السواحل في طرابلس، بطل الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، متابعاً:” بعض الضباط في ليبيا يتعاونون مع المتاجرين بالبشر”.

وبحسب حوار صحيفة لا ستامبا الإيطالية مع ديلريو ، “لم يكن الوزير السابق، الذي أصبح الآن عضوًا في مجلس الشيوخ الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، مؤيدًا للمذكرة بين إيطاليا وليبيا، التي تم توقيعها قبل 6 سنوات بالضبط (2 فبراير 2017) من قبل حكومة جنتيلوني، مع ماركو مينيتي كوزير للداخلية”.

“لكن هناك فرقًا جوهريًا مقارنةً باليوم”، كما يوضح السناتور الإيطالي ديلريو، “في ذلك الوقت لم يتم توثيق الإجراءات الإجرامية لخفر السواحل الليبي من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومع ذلك، كانت الحكومات الإيطالية في تلك الفترة تتحمل مسؤولية”، وفقا للصحيفة الإيطالية.

غراتسيانو ديلريو:” في نهاية تلك التجربة، بدأت الشكوك والاتهامات ضد المنظمات غير الحكومية”.

وأوضح ديلريو:” أن خفر السواحل في طرابلس هو بطل الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، ونعلم أن بعض الضباط يتعاونون مع المتاجرين بالبشر، من الناحية العملية هم المراقبون لأنفسهم، وغالبًا ما يديرون بشكل مباشر مراكز الاحتجاز غير الإنسانية للمهاجرين.

وتابع غراتسيانو ديلريو:” هذا الاتفاق مذنب أكثر، لأن العنف والإساءة موجودان الآن ويراه الجميع، غير أننا نفضل التظاهر بعدم رؤيته، طالما أنك لا تسمح للمهاجرين بالمغادرة، أفعل ما تريد، علاوة على ذلك، لم يُطلب أي التزام رسمي بشأن التحقق من عمليات خفر السواحل الليبي، ولا بشأن إمكانية قيام وكالات الأمم المتحدة بأنشطة المراقبة على الأراضي الليبية”.

واستطرد ديلريو:” يجب أن أدافع عن شيء لم أكن مبتهجًا به، لكن لا بد من القول إن الظروف، وقت التوقيع على المذكرة الأولى، كانت مختلفة أولاً، كانت هناك حالة طوارئ حقيقية بشأن تدفقات الهجرة، وليس الدعاية الحالية للأعداد، ثم وُلدت حكومة في ليبيا، وكان عليهم تشكيل خفر السواحل، وكانت مساعدتهم شرعية وضرورية، لم يكن بإمكاننا أن نعرف أنهم كانوا سيسلمونها للمُتاجِرين بالبشر، مما يثبت أنها غير جديرة بالثقة ولا يحترمون حتى الالتزام المتوقع حينها بالسماح لوكالات الأمم المتحدة بدخول مراكز الاحتجاز، وبعد ذلك، وحتى قبل ذلك، أقمنا الممرات الإنسانية”.

وقال ديلريو:” أنا وكثيرون آخرون داخل الحزب الديمقراطي الإيطالي، طالبنا عدة مرات بإلغاء أو مراجعة تلك المذكرة، ثم كانت هناك صعوبات موضوعية في إعادة التفاوض عليها، بالنظر إلى أن أزمة الحكومة الليبية قد بدأت، وأصبح التعامل مع شريك غير شرعي في خضم الحرب الأهلية أمرًا معقدًا، بعد كل شيء، إنها مشكلة تظهر أيضًا مع الحكومة الحالية في طرابلس، لا يمكن حلها إلا بمبادرة أوروبية”.

ولفت ديلريو، إلى أن تحويل مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تم إنشاؤها لوقف تهريب الأسلحة، إلى مهمة تدريبية لهيئة جديدة من خفر السواحل في ليبيا، وإخراجها من سيطرة المهربين، ومن السخف التفكير في السيادة الإيطالية على الهجرة”.

وأكد أن أوروبا هي التي تمنحنا المزيد من السيادة، وهذا ينطبق أيضا على خطة “ماتي” المزيفة لأفريقيا.

وأوضح ديلريو:” لدي العديد من الشكوك في أن مبادرة إيطالية واحدة، بعد 60 عامًا، يمكن أن تحفز مثل هذه العملية القوية، هناك بالفعل خطة أوروبية لأفريقيا، تبلغ قيمتها 150 مليار، وإيطاليا ملتزمة بأن تصبح رائدة في هذا المشروع، عندها فقط يمكننا التأثير حقًا، وإلا فهي مجرد شعارات”.

وعن سياسة الهجرة لحكومة ميلوني، قال ديلريو:” يظهر أن الكلمات والوعود الانتخابية، إذا انفصلت عن الواقع، لا تنجح. من الحصار البحري إلى الموانئ المغلقة حتى المراسيم الأمنية، والآن يخبروننا أن ما تم توضيحه بشأن عمل خفر السواحل الليبي لا يهم في شيئ، طالما أنهم يبقون المهاجرين بعيدًا عنا، إذا تم تقليص مهنة دورنا الرائد في البحر الأبيض المتوسط، والتي أشاركها، إلى نظرة في الاتجاه الآخر، فهي حقًا أشياء صغيرة”.

واختتم غراتسيانو ديلريو:” في الحقيقة بدأت في المرحلة الأخيرة من حكومة جنتيلوني، الشكوك والاتهامات ضد المنظمات غير الحكومية، والتي لم أقبلها أبدًا، حتى النظرية السخيفة القائلة بأن سفن المنظمات غير الحكومية “عامل جذب” للمهاجرين، لا تزال سائدة، غير أن جميع البيانات الرسمية تنفيها، حسنًا، كان ذلك خطأ”.