البعثة الأممية تبحث مع نساء إصلاح قطاع الأمن

بحث عاملون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع نساء من النقابات، والقوات المسلحة الليبية، وبرلمان الشباب، والاتحاد النسائي عددا من الموضوعات بينها إصلاح قطاع الأمن في إطار الشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن النساء ناقشت في جلسة الحوار التي نظمها مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني للإسهام في تعزيز ودعم الأمن القومي، وسيادة القانون، ومؤسسات حقوق الإنسان.

وجرى أيضا خلال الجلسة الحوارية مناقشة سبل العمل المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الأمن القومي وسيادة القانون.