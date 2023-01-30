أمن بنغازي: ضبط مصريين في حالة تلبس بسرقة أغنام في المقزحة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين، أن استيقاف مُفاجئ لمركز شرطة المقزحة يسفر عن ضبط شخصين من الجنسية المصرية في حالة تلبس بسرقة أغنام.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أنه تم كذلك ضبط شخص آخر مصري الجنسية صادر بحقه حكمًا غيابيًا.

وأضافت المديرية أنه أثناء إجراء استيقاف مُفاجئ تم الاشتباه بمركبة آلية نوع كيا سوداء اللون لاتحمل لوحات معدنية وعند محاولة استيقاف المركبة استعمل السائق الطريق الترابية وحاول الهرب وتم اللحاق به لعدة كيلو مترات بالطريق الترابية وتم إعتراض طريقه من قبل دورية المركز وتم استيقافها.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضُبط شخصان من الجنسية المصرية لايحملون مستندات وكذلك المركبة بدون لوحات وبدون إجراءات وعند تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة تم العثور على عدد 2 رؤوس من الأغنام.

وأفادت المديرية أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وتم إعادة اجراء الاستيقاف وتم الاشتباه بشخص آخر أنزلته مركبة قبل الاستيقاف وعلى الفور تم التعامل معه وضبطه واتضح أنه مصري الجنسية ومطلوب لدى القضاء على ذمة حكم غيابي.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أنه اُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.