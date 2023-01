نصية: لا مناص اليوم أمام الليبيين إلا إعادة هيكلة قطاع النفط وتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار رغم الحديث والدعاية للانتقال الرقمي.

نصية وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “كان أملنا كبير بالقطاع المصرفي الخاص ولكن وللأسف هو أيضا في انحدار أكبر حتى من القطاع العام”.

وأضاف: “أعتقد أنه آن الأوان لإعادة تقييم المصارف الخاصة من حيث التكوين والهيكلة و الحوكمة حتى لا نستيقظ يومًا ما على خدعة اقتصادية كبيرة اسمها المصارف الخاصة”.

ورأى أنه لا مناص اليوم أمام الليبيين إلا إعادة هيكلة قطاع النفط وتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وحكم محلي فعال بصلاحيات مالية واسعة.

