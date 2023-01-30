مفوضية الانتخابات الليبية تبحث تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الاثنين، اجتماعا بحث فيه خطة تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب.

وحضر الاجتماع عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام، محمد قحيص، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

واستعرض الاجتماع من خلال الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ مشروع، استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب، آخر ما توصلت له في الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بالمشروع.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

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