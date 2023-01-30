ليبيا الان

بعثة الأمم المتحدة وفعاليات نسائية تناقشان إصلاح قطاع الأمن

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ناقش عاملون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع نساء من النقابات والقوات المسلحة الليبية وبرلمان الشباب والاتحاد النسائي؛ إصلاح قطاع الأمن، في إطار شراكة البعثة مع الفاعلين في المجتمع المدني.

وأوضحت البعثة أن النقاشية تمت  في جلسة حوار نظمها مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حيث ناقشت النساء الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني للإسهام في تعزيز ودعم الأمن القومي، وسيادة القانون، ومؤسسات حقوق الإنسان. كما تمت مناقشة سبل العمل المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق هذه الغاية.

 

الوسوم

القوات المسلحة الليبية النقابات الليبية بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا نساء ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك