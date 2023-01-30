بعثة الأمم المتحدة وفعاليات نسائية تناقشان إصلاح قطاع الأمن

الوطن| رصد

ناقش عاملون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع نساء من النقابات والقوات المسلحة الليبية وبرلمان الشباب والاتحاد النسائي؛ إصلاح قطاع الأمن، في إطار شراكة البعثة مع الفاعلين في المجتمع المدني.

وأوضحت البعثة أن النقاشية تمت في جلسة حوار نظمها مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حيث ناقشت النساء الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني للإسهام في تعزيز ودعم الأمن القومي، وسيادة القانون، ومؤسسات حقوق الإنسان. كما تمت مناقشة سبل العمل المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق هذه الغاية.