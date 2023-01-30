البركي: المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعية في ليبيا بـ”الكيل بمكيالين”

اتهم عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، المجتمع الدولي بـ”ازدواجية المعايير” في معالجة الأزمة الليبية.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” المجتمع الدولي يتعامل مع مسألة الشرعية في ليبيا بمنطق ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، ومنطق” لا أُرِيكم إلا ما أرى “.

وأضاف البركي:” لا تراهنوا على المجتمع الدولي كثيرا، فالرهان الحقيقي ينبغي أن يوجه إلى تأطير الإرادة الوطنية واستثمارها في إنتاج وثيقة التعايش السلمي بين كل الأطراف الليبية دونما استثناء.”