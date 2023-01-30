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البركي: المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعية في ليبيا بـ”الكيل بمكيالين”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اتهم عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، المجتمع الدولي بـ”ازدواجية المعايير” في معالجة الأزمة الليبية.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” المجتمع الدولي يتعامل مع مسألة الشرعية في ليبيا بمنطق ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، ومنطق” لا أُرِيكم إلا ما أرى “.

وأضاف البركي:” لا تراهنوا على المجتمع الدولي كثيرا، فالرهان الحقيقي ينبغي أن يوجه إلى تأطير الإرادة الوطنية واستثمارها في إنتاج وثيقة التعايش السلمي بين كل الأطراف الليبية دونما استثناء.”

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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