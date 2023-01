ليبيا – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.

بلينكن وفي لقاء مع قناة “العربية”، نوه إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لديه خطة للذهاب إلى الانتخابات قريبًا.

وشدد على الحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي.

بلينكن أيد إجراء الانتخابات في ليبيا في هذه المرحلة.

