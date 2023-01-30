المبعوث الأممي: على دول الجوار دعم العملية السياسية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق الشرعية والاستقرار في ليبيا.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده باتيلي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مدينة الرباط.

وقال باتيلي، إن الشعب الليبي يريد أن يمتلك مؤسسات مستقرة وشرعية، مشدداً على العمل لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بأسرع وقت.

وأضاف المبعوث الأممي، أن على دول الجوار دعم العملية السياسية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار باتيلي إلى أنه أجرى مشاورات موسعة مع كافة الأطراف الليبية والجميع يرغب في توحيد البلاد ودعم الاستقرار.

من جهته قال وزير الخارجية المغربي، إن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الليبيين، مؤكداً أنه يمكن تجاوز العراقيل وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسي.

كما أكد بوريطة، أن المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا، وترفض أي توجه لفرض حل عسكري في ليبيا.

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