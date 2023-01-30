أبوزريبة: تم ابتزازي لكي أدعم الحكومة منتهية الولاية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب علي أبوزريبة أنه تم ابتزازه من قبل أفراد محسوبين على مجموعات مسلحة ذات نفوذ في العاصمة طرابلس.

وقال أبو زريبة أن الصور التي يتم فيها ابتزازه هي صور شخصية ومع أطفاله وأصدقائه وصديقته، مؤكدًا أن صورته نع صديقته والذي تم ابتزازه بها، هي صورة عادية ولا يوجد فيها أي شيء غير أخلاقي، مشيرًا إلى أنه تم التقاطها منذ 3 سنوات.

وأضاف عضو البرلمان أن ما يحدث هو محاولة ضغط سياسي لإبعاده عن دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ودعم الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن عدة شخصيات سياسية واجتماعية تعرضت لشي مشابه لما يحدث معه من قبل جهاز الأمن الداخلي.