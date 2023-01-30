شركة الكهرباء: العمل لاستكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استكمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس أبوعرقوب)، جهد ( 400 ك.ف ).

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه تم يوم الأحد سحب السلك والشد النهائي من البرج (24) إلى البرج (34) وتركيب مثبتات المسافة، وذلك لاستكمال مشاريع خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك . ف ذات الأهمية في سهولة ومرونة نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى الشبكة العامة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى المشروع تنفذه شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية (إدارة الشرطة الكهربائية الجفارة).