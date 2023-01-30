لنقي يعلق على الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة النفط وشركة “إيني”

العنوان – طرابلس

رحب عضو المجلس الأعلى للدولة احمد لنقي بالاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية”.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”نرحب بالاتفاقية التي وقعت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية كنت آمل لو تمت في ظل وجود حكومة واحدة وليس انقسام سياسي”.

وأضاف عضو الأعلى للدولة :”الاتفاقية التي وقعت لا تحتاج التصديق عليها من قبل البرلمان كونها اختصاص أصيل للحكومة، ويحق للبرلمان والأجهزة الرقابية المتابعة والمراقبة”.

وتابع لنقي :”تسريبات لقاء رئيسة وزراء إيطاليا مع حكومة الدبيبة أثناء زيارتها لطرابلس قالت بكل وضوح بعد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وفتح خطوط الطيران بين طرابلس و روما سننفذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، يعني قبل ذلك ليس لكم عندي شيء لأنكم دولة شبه فاشلة ….اتحشم” .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقعت السبت تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع شركة “إيني” في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.