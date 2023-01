الغويل: الحل الآن هو في حكومة ثالثة جامعة لكل أطياف ليبيا لا تقاد بنظام العقل الواحد

ليبيا – قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل إنه انسحب من الحكومة لأنه وصل إلى قناعة بأن وجوده مثل عدمه، والحكومة لم تكن للوطن بالكامل، بل كانت لجزء منه.

الغويل اعتبر في مقابلة تلفزيونية، وفقًا لما نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أن حكومة الدبيبة لم تكن بمستوى الطموح، ومحاولاتها توطين المشاريع فشلت؛ لأنها لم تقم على أسس مرتبطة بواقع الدولة ولم تكن هناك حكومة تنمية، إنما حكومة مرحلة انتقالية.

وأكد أن حكومة الدبيبة لم تستفد من أخطائها الكارثية، معتبرًا أن الحل الآن هو في حكومة ثالثة جامعة لكل أطياف ليبيا لا تقاد بنظام العقل الواحد، يترأسها رجل عاقل ووسطي يقبل القسمة على الجميع، وتستطيع أن تتواصل مع كل الأطراف.

وأشار إلى أن غياب وزراء الخارجية العرب عن الاجتماع الأخير في طرابلس دليل على سحب اعتراف المجتمع الدولي بها.

ورأى أن النفط الليبي مرتهن للعالم الخارجي لا أحد يجرؤ أن يزيد أو ينقص فيه، وأصبح هناك انحصار بين طبقتين طبقة غنية وطبقة فقيرة لا تجد قوت يومها، وللأسف قسمت ليبيا إلى مناطق، مناطق ذات نفوذ ومناطق مكسورة الجناحين.

وفي الختم لفت إلى أن مجلس القضاء وتحديدًا النائب العام هو الجسم الذي يستحق الاصطفاف حوله؛ لأنه يعمل بمهنية وعدل.

