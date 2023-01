حظر حكومي لاستيراد “البيض المخصّب”، فما الفارق بينه وبينه البيض العادي؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بحظر استيراد “البيض المخصّب” إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية لتوريده.

وينص قرار الوزارة الذي نشر عبر صفحتها ” بفيسبوك” على تولي إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

كما حثت الوزارة المصارف التجارية على عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض إلا بعد موافقة مركز الصحة الحيوانية، وبعد إحالة النسخ الأصلية من الأذونات إلى الوزارة لمطابقتها.

الفرق بين البيض العادي والمخصب

وتعد “البيضة المخصبة” هي البيضة التي جرى تلقيحها؛ ولكن قبل أن يتكون الجنين بداخلها، وتحتوي غالبا على نقطة دم حمراء، وهي نطفة إنتاج الجنين.

وتلجأ بعض الدول إلى منع “البيض المخصب”؛ حفاظا على الثروة الحيوانية وحماية لمربي الدواجن وصناعتهم.

المصدر: وزارة الاقتصاد + الشرق الأوسط + ليبيا الأحرار

