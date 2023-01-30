وزير الخارجية الأمريكي: مصر وقيادتها تلعب دوراً مهماً في معالجة أزمة ليبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الليبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك عقداه الوزيران عقب مباحثاتهما في القاهرة اليوم الاثنين: إن عقد الانتخابات الليبية هذا العام هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية، والتأكد من أن الليبيين يختارون قادتهم.

وأضاف: أن مصر وقيادتها تلعب دوراً مهماً في معالجة الأزمة في ليبيا.

وأكد أنتوني بلينكن، على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لافتاً إلى أهمية التقدم في المسار الدستوري لإجراء الانتخابات.

من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك توافق كبير بين مصر والولايات المتحدة في الملف الليبي.

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