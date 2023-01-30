شكشك يؤكد اهتمام ديوان المحاسبة بقطاع النفط لا سيما بعد تخصيص ميزانية “استثنائية” له

الوطن| رصد

أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة من قبل الديوان، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين، بحث فيه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط، وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، إذ أكد شكشك على ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

بدوره أعرب بن قدارة عن التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

واتفق الطرفان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها