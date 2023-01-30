مجلس النواب يصدر العدد الأول للجريدة الرسمية للعام 2023م

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية التابعة لمجلس النواب؛ التي احتوت على ثلاثة قوانين أقرها المجلس خلال العام 2022.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن هذه الخطوة جاءت بناء على القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم (08) لسنة 2011؛ والقاضي بتنظيم الجريدة الرسمية، ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.

وذكر بليحق؛ أن الجريدة في عددها الأول احتوت على القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 6 بشأن المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 2022؛ بشأن تعديل القانون رقم 8 المتعلق بتنظيم الجريدة الرسمية.