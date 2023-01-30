قبائل ليبية تهدد بوقف ضخ النفط رفضاً لاتفاقية الدبيبة مع إيطاليا

هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، «باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، وذلك في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط) وجنوب شرقي ليبيا».

تأتي تهديدات الحليق على خلفية الاتفاقية التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم (الاثنين)، بأنها «غير قانونية».

وقال الحليق، إن «الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن «القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خصوصاً أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير أمينة».

ورأى أن «الاتفاق الذي وقعه الدبيبة غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة (توتال) الفرنسية»، وقال إن «القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا».

ونوه إلى أن «إغلاق مجمع (مليتة) للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى لهذه الإغلاقات»، يأتي ذلك فيما يشتكي مواطنون ليبيون في جنوب ليبيا من شح الوقود والغاز المنزلي بشكل كبير، في ظل برودة الطقس وتراجع درجات الحرارة في بعض المدن.

ومطلع الأسبوع الحالي، شهدت مناطق عدة بالجنوب الليبي احتجاجات للمطالبة بتوفير الوقود، الذي يباع في «السوق الموازية» بأسعار كبيرة، لكن غير متوافر في كثير من محطات الوقود.

ونقل مواطنون في مدن سبها وأباري وغات لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنوب «يعاني منذ عام 2014 شح الوقود، في حين يتم تهريبه للبيع على قارعة الطرقات»، مشيرين إلى أن سعر لتر البنزين 7 دينارات، في حين يباع في وسط البلاد بدينار ونصف الدينار.

ولفتوا إلى أن «أعمالهم معطلة في ظل معاناتهم مع انخفاض درجة الحرارة، وبرودة الطقس».