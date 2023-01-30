حكومة الدبيبة تصدر قراراً بشأن استيراد البيض المخصب

أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج قرار رقم 30 لسنة 2023م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية .

كما وجه القرار ضمن مادته الثانية على مركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وينص القرار ضمن مادته الثلاثة أن تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات إلي مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

ووجه القرار في مادته الرابعة على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.