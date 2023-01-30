أحمد حمزة يطالب بالكشف عن بنود ونصوص الاتفاقية الليبية الإيطالية

العنوان – طرابلس

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، حكومة الوحدة الوطنية ووزارتها الكشف على نصوص وجوانب مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”يستوجب على وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية أو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العمل على احترام حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات”.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية بالاطلاع على نصوص وجوانب مذكرة التفاهم الإيطالية-الليبية بشأن أمن الحدود والهجرة التي تم المصادقة عليها .

وأكد حمزة أنه لابد من الكشف عن بنود الاتفاقية من خلال نشرها بالنسخ العربية والإنجليزية، وذلك لضمان عدم إحداث أى لغط أو جدل أو لبس حولها.

وختم منشوره :”نستغرب هذا الغموض وعدم الوضوح حول مثل هكذا اتفاقيات ومذكرات تفاهم يتم إبرامها، دونما احترام لحق المواطنين والرأي العام في الاطلاع عليها”.