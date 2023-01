ليبيا – أكدت الولايات المتحدة تعاونها الوثيق مع مصر لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام ودعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

وزارة الخارجية الأمريكية أفادت عبر موقعها الرسمي بأن واشنطن تتعاون مع مصر لدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة.

