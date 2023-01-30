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المبعوث الأمريكي: إحلال السلام والاستقرار سيحقق الرخاء الاقتصادي لليبيين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لأجل كل الليبيين.

جاء هذا في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية اليوم الاثنين، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي علق فيها نورلاند، على لقائه مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال يوم الخميس الماضي.

وقال المبعوث الأمريكي: “تمثل خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة، نزيهة، و شاملة أفضل السبل لليبيا مستقرة، متحدة، و ذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر”.

يذكر أن الجمعية الأميركية الليبية للأعمال تأسست عام 2005، مع استئناف تطبيع العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة، بهدف تسهيل فرص التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية الثنائية وتثقيف الجمهور حول أهمية العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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