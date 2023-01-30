حكومة الدبيبة تحظر استيراد البيض المخصّب

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة المنتهية، حظر استيراد البيض المخصب، دون الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية، وفقاً للقرار رقم 30 لسنة 2023.

وتنص القرار على اختصاص المركز الوطني للصحة الحيوانية بإحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، لتحيلها إلى مصلحة الجمارك وإدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي.

والبيض المخصب هو بيض من ناتج الدجاج، أو هو بيض التفريخ بناء على شكله الظاهري ومواصفاته من حيث الطول والعرض وغيره، فهو بيض مخصب أو قابل للتخصيب.