روائيتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للمرشحين للفوز بجائرة البوكر العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية اختيار الروائية الليبية عائشة إبراهيم عن روايتها ” صندوق الامل والروائية الليبية نجوى بن شتوان عن روايتها ” كونشيرتو قورينا إدواردو ” ضمن قائمة الروايات المرشحة للقائمة الطويلة للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية والمعروفة بجائرة البوكر العربية في دورتها الـــ 16 للعام 2023 والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي

وتتضمن القائمة الطويلة 16 رواية، من تسع دول عربية هي ليبيا الأردن، وسوريا، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والمغرب، ومصر، والجزائر، تعالج رواياتهم قضايا متنوعة.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم المكوّنة من خمسة أعضاء برئاسة الشاعر والروائي وزير الثقافة المغربي الأسبق محمد الاشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني أكاديمية وروائية مصرية، وتيتز روك أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق روائية وباحثة وصحافية جزائرية.

يشار الى ان “الجائزة العالمية للرواية العربية”، التي تختص بمجال الإبداع الروائي إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر باللغة العربية، وترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، بينما تقوم “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.