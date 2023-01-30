جنائي غريان يكشف تفاصيل قتل شخص لأسرته حرقًا

العنوان – غريان

ذكرت وزارة الداخلية أن قسم البحث الجنائي غريان تمكن من كشف ملابسات واقعة قتل عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بلاغًا ورد لمركز شرطة أبوزيان بمديرية أمن غريان مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وفاة عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة وضبط أقوال فردين من العائلة نجيا من الحريق، حيث أفادا بأن الحريق نتج بسبب التماس كهربائي.

وأضافت الداخلية أنه بإجراء الكشف على مكان الواقعة من قبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية والذي تضمن نتيجة تقريره بأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بأنها ماده بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وذكرت أنه بناء على التكليف المباشر من النيابة العامة لقسم البحث الجنائي غريان بشأن البحث والتحري وجمع معلومات حول الواقعة ومرتكبيها، باشر أعضاء القسم عمليات البحث والتحري وأسفرت الجهود إلى الوصول للمتهم وضبطه وهو الأبن البكر وأحد الناجين من الحريق.

وأفادت الوزارة أنه بالتحقيق معه اعترف بافتعاله للحريق حيث قام متعمداً مع سبق الاصرار والترصد بقتل المجني عليهم وهم والديه وأخوه وأخواته وذلك بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وكشفت أن الجاني أقر أنه عند الساعة الثالثة صباحاً أحضر جالون سعته 7 لتر به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج وقام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وبينت الداخلية أن المتهم أفاد بأن سبب ارتكابه لهذه الواقعة كان بسبب سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوطات عليه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.