شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة

كشف قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان لغز مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة في حريق منزلهم بمدينة غريان.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة إنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوزيان بمديرية أمن غريان مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وفاة عائلة مكونة من خمسة أفراد، أجريت تحقيقات بمعرفة النيابة العامة، وتم أخذ أقوال فردين من العائلة نجيا من الحريق، واللذان أدعيا بأن الحريق نتج بسبب التماس كهربائي.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه وبإجراء الكشف على مكان الواقعة من قبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية والذي تضمن نتيجة تقريره بأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بأنها مادة بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وبناءً على التكليف المباشر من النيابة العامة لقسم البحث الجنائي غريان بشأن البحث والتحري وجمع معلومات حول الواقعة ومرتكبيها، باشر أعضاء القسم عمليات البحث والتحري وأسفرت الجهود إلى الوصول للمتهم وضبطه وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

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وبالتحقيق معه اعتراف بافتعاله للحريق حيث قام متعمداً مع سبق الإصرار والترصد بقتل المجني عليهم وهم والديه وأخوه وأخواته وذلك بمنزلهم عقب انتظارهم حتي نومهم.

وعند الساعة الثالثة صباحاً أحضر جالون سعته 7 لتر به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعتر بأخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج وقام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وأفاد المتهم بأن سبب ارتكابه لهذه الواقعة كان لسوء معاملة أفراد اسر أسرته له بممارسة ضغوطات عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالته إلى النيابة العامة.