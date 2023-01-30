نقيب عام المهن الطبية: حكومة الدبيبة خذلتنا وندعو لمظاهرات في كل المدن

قال نقيب عام المهن الطبية المساعدة بليبيا “صالح الحسنوني” إن النقابة تدعو إلى إقامة مظاهرات سلمية في كل المدن الليبية؛ للمطالبة بتنفيذ مطالب القطاع بعد تخاذل الحكومة عن تنفيذها.

أضاف في تصريحات صحفية “حددنا الثلاثاء المقبل لإقامة الوقفات الاحتجاجية، واستثنينا من الحضور كل عنصر طبي متواجد في أماكن عمل مهمة تؤثر على حياة المرضى.”

وتابع قائلًا أنه سيكون هناك بيان موحد يشمل جميع المطالب وتحديد سقف زمني للحكومة للرد، وتم تكليف نقباء البلديات بمخاطبة مديريات الأمن لأخذ الإذن وحماية التظاهرات، وتحديد المكان وساعة الانطلاق.

واختتم: “في حال لم تستجب الحكومة بالمدة المحددة ستعلن النقابة الاعتصام وتحدد المستهدفين من الاعتصام وتتخذ ما يلزم لحماية عناصرها وإبلاغ كل السلطات المعنية.”