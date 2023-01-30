تشارك سبع شركات تونسية ناشئة في معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المزمع انعقاده من 20 إلى 23 فيفري/فبراير القادم بالعاصمة طرابلس.

وينتظم المعرض ببادرة من مركز النهوض بالصادرات وستحتضن فعالياته، وفق بيان أصدره المركز اليوم الاثنين، القاعة الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس على مساحة 3000 متر مربع.

ويضم المعرض حوالي 40 شركة ليبية، بالإضافة إلى الجناح الخاص بتونس، علاوة على مشاركات من مصر والأردن، وفق المصدر ذاته.

وسيتكفل مركز النهوض بالصادرات بمشاركة السبع شركات التونسية الناشئة الحائزة على علامة المؤسسة الناشئة، في هذا المعرض الذي ينظمه مركز تنمية الصادرات الليبي وشركة “الكادر” للخدمات الإعلامية، والذي سيتيح لهم فرصة البروز ضمن هذه التظاهرة والتعرف على شركاء جدد وتشبيك العلاقات في ما بينهم.

وسيتم الاختيار، بحسب المصدر ذاته، بناء على درجة نضج الشركة واهتمام السوق الليبية بالحل الرقمي المقترح، وسيتكفل فريق “سمايل كابيتال” بهذه المهمة.