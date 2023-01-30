دفاع الدبيبة تدرس صيانة معدات عسكرية في أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة إنه من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل الليبي وحماية الحدود البحرية والجوية في أوكرانيا، وذلك عقب استقبال الملحق العسكري الأوكراني العقيد أندري بايوك لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين، وفق بيان الوزارة.

واستقبل مدير مكتب وزير الدفاع، العقيد أندري بايوك لدى ليبيا بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من الضباط المختصين.

ورحب مدير مكتب الوزير بالملحق العسكري الأوكراني، مشيدًا بعلاقات الجمهورية الأوكرانية بالدولة الليبية، مؤكدا على ضرورة إعادة بناء جسور التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري والذي سيضع رواسيه أطقم الملحقيات العسكرية بسفارتي البلدين.

وأشار مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الدبيبة إلى أن العديد من أعضاء التخصصات المختلفة بالجيش منها السلاح والدفاع الجوي والبحري تلقت في السابق تدريباتها في أوكرانيا.

وأضاف: “من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل وحماية الحدود البحرية والجوية وغير ذلك بالتعاون مع الجانب الأوكراني عقب الدراسة ورفع الموضوع للعرض على وزير الدفاع”.