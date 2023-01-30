ضبط طفل يقود سيارة وبرفقته أطفال دون الـ12عاماً في عين زارة

قيادة الأطفال للسيارات …. جريمة تسير على الطرقات .

رصدت القوات الأمنية اليوم الاثنين 30 يناير 2023 أثناء الجولة الإعلامية داخل بلدية عين زارة طفل يقود سيارة وبرفقته اطفال لا يتجاوز أعمارهم سن الثانية عشر في الطريق السريع وادي الربيع في ظل غياب دور الأب و إهماله.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان رسمي صادر عنها، أنه اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة من قبل دوريات مرور عين زارة .

وأشارت في بيانها إلى أن قيادة الأطفال للسيارات مشهد بات يتكرر كثيرا وبصورة يومية حيث تنتشر قيادة الأطفال للسيارات وهم لم يتجاوزوا السن القانونية لقيادة مركبة في الطريق العام.