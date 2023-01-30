شاب يقتل عائلته المكونة من 5 أفراد حرقاً

تمكن قسم البحث الجنائي غريان، من كشف ملابسات واقعة قتل عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وبحسب بيان وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، فإن مركز شرطة أبوزيان بمديرية أمن غريان ورد له بلاغ مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وافاة عائلة مكونة من خمسة أفراد.

ومن خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة وضبط أقوال فردين من العائلة اللذان نجيا من الحريق، حيث أفادا بأن الحريق نتج بسبب التماس كهربائي.

وبإجراء الكشف على مكان الواقعة من قبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية والذي تضمن نتيجة تقريره بأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بأنها ماده بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وبناء على التكليف المباشر من النيابة العامة لقسم البحث الجنائي غريان، بشأن البحث والتحري وجمع معلومات حول الواقعه ومرتكبيها.

وعلى الفور، باشر أعضاء القسم عمليات البحث والتحري وأسفرت الجهود إلى الوصول للمتهم وضبطه وهو الأبن البكر وأحد الناجين من الحريق.

وبالتحقيق معه اعتراف بافتعاله للحريق حيث قام متعمداً مع سبق الأصرار والترصد بقتل المجني عليهم وهم والديه وأخوه وأخواته وذلك بمنزلهم عقب انتظارهم حتي نومهم.

وعند الساعة الثالثة صباحاً، أحضر جالون سعته 7 لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعتر باخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الاخر وتمكن من الخروج وقام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

كما أفاد المتهم بأن سبب ارتكابه لهذه الواقعة كان بسبب سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوطات عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.