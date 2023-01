أكد رئيسا المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري” وهيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” على أهمية تحقيق الرقابة على الجهات الحكومية ومدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود خاصة المتعلقة بقطاع النفط

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بمقر الهيئة الاثنين والذي أكد فيه الطرفان أيضا على ضرورة الحد من ظاهرة التسيب الإداري ومكافحة الفساد.

يأتي ذلك تزامنا مع توقيع “المؤسسة الوطنية للنفط” الأحد اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز بقيمة 8 مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت انتقد فيه وزير النفط والغاز “محمد عون” الاتفاقية، واعتبرها مخالفة واضحة للقانون.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة+ ليبيا الأحرار

The post وسط جدل اتفاقية “إيني”.. تأكيد على رقابة الجهات الحكومية و”عقود النفط” في الواجهة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار