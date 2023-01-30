مجلس النواب الليبي يصدر العدد الأول من جريدته الرسمية بعد نقل تبعيتها لديوانه

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، عن إصدار الإصدار الأول من جريدته الرسمية بعد نقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بأنه وبناءً على القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم ( 08) لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب، وبأمر من رئيس مجلس النواب صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ السادس عشر من يناير 2023.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أن الجريدة الرسمية احتوت في عددها الأول للعام 2023 عدد ثلاثة قوانين صادرة عن مجلس النواب وهي:

– القانون رقم 5 لسنة 2022.م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

– القانون رقم 6 لسنة 2022.م بشأن المعاملات الإلكترونية.

– القانون رقم 10 لسنة 2022.م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011.م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.

Trending شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة