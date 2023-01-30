بعد بلاغ اعتداء من زوجته.. ضبط شخص بحالة سُكـر وبحوزته أسلــحة وخمور محلية

تمكن أعضاء شرطة مسلاتة من ضبط شخص بحالة سكر وبحوزته أسلحة وخمور محلية مع ادوات التصنيع، بعد ورود بلاغ من زوجته.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فقد وردت شكوى من إحدى المواطنات لمركز شرطة مسلاتة المدينة بمديرية أمن مسلاتة بشأن التعدي عليها بالضرب من قبل زوجها وكذلك الاعتداء على أفراد أسرتها.

ووفقا للبيان تم فتح محضر بالواقعة وتكليف أعضاء القبض والتحري رفقة مأمور الضبط بالمركز وبالتنسيق مع النيابة العامة وأخذ الإذن بالدخول الى منزل المشتكي ضده.

وبحسب البيان فقد تمكن أعضاء الشرطة من ضبط المشتكى ضده وهو في حالة سكر ظاهر وبحوزته سلاح ناري نوع “أف إن وغدارة 9 ملم وعدد 5 بنادق صيد مختلفة العيار وكمية من الخمور المحلية مع أدوات التصنيع”، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله.