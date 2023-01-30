«أبوجناح» يبحث مع رئيس المستشفى التركي في مصراتة تعزيز التعاون

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، مع الرئيس المؤسس للمستشفى الليبي التركي عبد الحميد كرنفيل، ومدير عام المستشفى تونجاي أرسلان، بحضور سواش جمعة مساعد مدير عام المستشفى.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمستشفى الواقع بمدينة مصراته، في مجال تقديم الخدمات العلاجية في تخصصات جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام والكسور، وجراحة المخ والأعصاب والنخاع الشوكي، والأمراض المعدية.

وعلى نحوٍ متّصل، أكّد وزير الصحة أن الاستثمار بالمجال الصحى يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحي، بالتعاون مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا الشأن، ودفعهم للاستثمار المباشر بمجال المستشفيات الخاصة، موضحًا أن وزارة الصحة، تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين العام والخاص في ليبيا، بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة، وفق قوله.