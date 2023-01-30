بن قدارة وشكشك يتفقان على تكليف مكتب دولي لفحص وتدقيق الاتفاقيات والعقود وعمليات مؤسسة النفط

العنوان-طرابلس

اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها مؤسسة النفط.

وناقش الطرفان خلال لقائهما اليوم الإثنين، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج.

كما ناقش الطرفان ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد شكشك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة، اهتمام الديوان ومتابعته قطاع النفط، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد شكشك لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه أكد بن قدارة على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، وحرصه الدؤوب على التعاون مع الديوان، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح، بحسب ديوان المحاسبة.

يأتي ذلك بعد يومين اثنين من توقيع بن قدارة على اتفاقية مع المدير التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقلي غاز شمال غرب طرابلس بقيمة ثمانية مليارات دولار.