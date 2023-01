اعتمدت وزارة التربية والتعليم النظام التكميلي لطلبة الشهادة الثانوية بكافة اقسامها إلى جانب الديني والمنازل وتعليم الكابر للعام الدراسي الحالي.

وبحسب نص القرار فإن المشمولين بالنظام التكميلي هم الراسبون في ثلاث مواد دراسية أو أقل على أن يكون نظام دراستهم عن طريق الالتحاق بالامتحانات النهائية فقط مع احتساب أعمال السنة المتحصل عليها خلال العام.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار ينطبق استثناء على الطلبة الراسبين في العام الدراسي 2021-2022.

وكان رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” قد أعطى الإذن للوزارة باعتماد النظام التكميلي للشهادة الثانوية استثناء من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وفقا للقرار 25 للعام 2023.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

The post بعدها منحها الإذن.. اعتماد “الدور التكميلي” لطلبة الشهادة الثانوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار