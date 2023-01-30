أرقام صادمة.. ارتفاع نسبة الجريمة في ليبيا إلى 63%

الوطن| رصد

أظهر تقرير جديد، ارتفاع معدلات الجريمة في ليبيا لتصل إلى 63.75% خلال عام 2022.

وبحسب موقع “نومبيو” للإحصاءات، فقد ارتفعت مستويات الجريمة في ليبيا آخر 3 سنوات بنسبة 66.25%.

ويظهر التقرير أن أكبر نسبة جرائم تُثير المخاوف في ليبيا هي جرائم الفساد والرشوة، بنسبة 70.45%، فيما بلغت نسبة خوف الناس من التعرض للأذى الجسدي بسبب لون البشرة أو العرق أو النوع أو الدين 48.94%.

كما أظهر التقرير أن نسبة خوف الناس من التعرض لجرائم الممتلكات مثل التخريب أو السرقة، بلغت 59.83%، في المقابل بلغ مدى إحساس المواطنين بالأمان خلال السير بمفردهم ليلاً، نسبة متدنية للغاية، حيث بلغت 33.54%.

وبلغ مستوى قلق المواطنين من تعرض منازلهم للاقتحام والسرقة بنسبة 52.73%، فيما تزايد مستوى الخوف من التعرض للسرقة أو السطو المسلح، ليصل إلى 61.25%، وخوف الناس من تعرض سياراتهم للسرقة بلغ نسبة 65.34%، وفق التقرير.

وتزايدت مخاوف المواطنين من الذين يتعاطون المخدرات في ليبيا أو من يروجونها بنسبة 62.18%، وارتفع خوفهم من الجرائم العنيفة مثل الاعتداء أو السطو بنسبة 63.96%.