السفير الأمريكي: إحلال السلام والاستقرار مفتاح رخاء الليبيين

التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال نورلاند، عبر حسابه:” سعدت بلقاء أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال يوم 26 يناير”.

وأضاف نورلاند:” إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لأجل كل الليبيين”.

ولفت إلى أن خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة نزيهة، وشاملة تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة، متحدة، و ذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر”.