شركة “أكاكوس” تستعرض في اجتماعها السنوي مع مؤسسة النفط خططها لزيادة الإنتاج في 2023

أكد مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية علي لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية، ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة إنتاج الشركة إلى سابق معدلاته 350 ألف برميل يومياً مع الحرص الشديد على اتباع إجراءات السلامة المهنية والحفاظ على الأرواح والمعدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة أكاكوس للعمليات النفطية للعام 2022 والذي انعقد أمس الاثنين، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة إدارة الشركة والمدراء العامون ومدراء الإدارات من كلا الجانبان ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إنه تم خلال الاجتماع الإشادة بالشركة واعتبارها من الشركات الرائدة في مجال إنتاج النفط الخام من خلال حقول الشرارة بجنوب غرب البلاد والذي يمثل ربع الإنتاج الوطني.

وتخلل الاجتماع استعراض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2022، بالإضافة إلى مناقشة سير العمليات وبرامج هندسة المكامن والحفر التطويري وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بزيادة الإنتاج، كما استعرضت الشركة ميزانيتها المقترحة للعام 2023 بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة.

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وأوضح رئيس لجنة إدارة ” أكاكوس ” عصام البشتي ” أن الشركة نفذت برامج حفر لعدد 8 آبار وتم ربط بئرين على الإنتاج وتمت عمليات تنشيط لعدد من الآبار المتوقفة, كما نفذت الشركة بعض الدراسات المكمنية والهندسية وإعداد مخطط لحفر عدد من الآبار الأخرى وكل هذه المشاريع تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة .