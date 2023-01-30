المبعوث الأممي: يجب أن يعمل الشركاء الدوليين بما يتماشى مع تطلعات الليبيين

الوطن|رصد

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي أنه ناقش في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة آرائه حول الأزمة المستمرة في ليبيا.

وقال باثيلي في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “عبرت عن ضرورة أن يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار. وقد أكد السيد بوريطة مساندته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق الجهود الدولية”.

وأكد باثيلي أن ناقش وبوريطة تطلعات الليبيين لتجاوز الجمود السياسي من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية، مؤكدًا على ضرورة أن يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت واحد وأن يعملوا بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.

وأشار باثيلي إلى تعاون بوريطة ومساندته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق الجهود الدولية.