شكشك يناقش مع «بن قدارة» الإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات

ناقش خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد شكشك، خلال الاجتماع، أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة من قبل ديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار.

وشدد شكشك، على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات، تمسك شكشك، بضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه، أكد فرحات بن قدارة، التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

كما اتفق الجانبان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها.