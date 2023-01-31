الجائحة لم تنتهي.. مكافحة الأمراض يدعو إلى تلقي لقاح فيروس كورونا

العنوان-طرابلس

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، إلى مواصلة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرًا من أن الجائحة لم تنتهي بعد.

وأكد المركز أن انتهاء موجة فيروس كورونا لا يعني ذلك انتهاء الجائحة، مشيرًا إلى توقع أن يصبح فيروس كورونا متوطنًا، حيث يستمر في اكتشاف حالات من الحين للآخر بدون التسبب في أعداد كبيرة من الإصابة والوفاة.

ولفت المركز إلى أن “تلقي اللقاح هو الحل لحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وتقليل الإصابة بالأعراض الخطيرة أو الوفاة في حالة الإصابة”، مطالبا الجميع إلى الإسراع في تلقي اللقاح.