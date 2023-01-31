“باتيلي”: على جميع الشركاء الدوليين التحدث بصوت واحد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لقائه مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط بالمثمر.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه شارك مع بوريطة، آرائه حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات الشعب الليبي بشكل عام إلى تجاوز الجمود السياسي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية.

كما عبر المبعوث الأممي عن ضرورة أن يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المغربي، أكد خلال اللقاء مساندته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق الجهود الدولية.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بدأ منذ الأربعاء الماضي جولة في دول جوار ليبيا لطلب مساعدتهم في حل أزمة البلاد.

واستهل باتيلي، جولته بزيارة الجزائر واجتمع خلالها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

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ثم توجه باتيلي، إلى الكونغو برازافيل واجتمع مع رئيسها، دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس أيضا لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.