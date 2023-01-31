الوطنية للنفط تؤكد لشركة “أكاكوس” ضرورة العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة

الوطن|رصد

أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على لجنة إدارة شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة إنتاج الشركة إلى سابق معدلاته والتي وصلت إلى 350 ألف برميل يوميًا، مشددًا على الحرص على اتباع إجراءات السلامة المهنية والحفاظ على الأرواح والمعدات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوى لعرض نشاط شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية للعام 2022 والذي العقد اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة إدارة الشركة و المدراء العامون ومدراء الإدارات من كلا الجانبان ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة.

وتخلل الاجتماع استعراض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2022، بالإضافة إلى مناقشة سير العمليات وبرامج هندسة المكامن والحفر التطويري وصيانة الآبار والمشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، كما استعرضت الشركة ميزانيتها المقترحة للعام 2023 بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة إدارة “أكاكوس” عصام البشتي أن الشركة نفذت برامج حفر لعدد 8 آبار وتم ربط بئرين على الإنتاج وتمت عمليات تنشيط لعدد من الآبار المتوقفة، مؤكدًا أن الشركة نفذت بعض الدراسات المكمنية والهندسية وإعداد مخطط الحفر عدد من الآبار الأخرى وكل هذه المشاريع تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة.