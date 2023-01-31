تراجع الدولار واليورو ومقابل الدينار

العنوان-طرابلس

أظهر سعر العملتين الأمريكية والأوروبية تراجعا في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين هبط سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.89 دينار.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.