احتجاجاً على اتفاقية حكومة الوحدة مع إيطاليا.. قبائل ليبيا: سنغلق حقول النفط خلال أيام

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا، السنوسي الحليق، إن القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية، احتجاجاً على الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة مؤخراً بشأن النفط والغاز.

وقال السنوسي الحليق، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن “الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة”، مشيراً أن “القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته “حكومة دبيبة” مع إيطاليا، وهو اتفاق غير قانوني ولا شرعي”.

وأوضح أن: “الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي”.

واشار إلى أن “الاتفاق الذي وقعه دبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة “توتال” الفرنسية”.

وشدد على أن “القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا”.

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وأكد السنوسي الحليق أن “إغلاق مجمع “مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى، بعد توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، “التي سحب البرلمان الثقة منها”، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.