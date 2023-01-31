مجلس إدارة شركة الكهرباء يتفقد احتياجات محطة شمال بنغازي

الوطن|رصد

قام أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وبعض المدراء العامون في الشركة بزيارة لمحطة شمال بنغازي المزدوجة.

وجائت الزيارة بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الشركة، للوقوف على أعمال المحطة وسريان عملها وقدرتها الإنتاجية واحتياجاتها ومتابعة القدرة الانتاجية لوحدات التوليد والعمرات الجسيمة على بعض الوحدات ومواعيد الانتهاء منها ودخولها بقدراتها الانتاجية الكاملة.

الجدير بالذكر أن محطة شمال بنغازي المزدوجة تتضمن عدد 9 وحدات توليد، 6 منها بخارية، و3 أخرى غازية، وجرت عليها أعمال العمرات الجسيمة كغيرها من المحطات بكامل مناطق البلاد مع توريد معدات وقطع غيار لها خلال المدة الماضية وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل رئيس مجلس الإدارة التي تقتضي بإجراء العمرات والصيانات التامة لكامل محطات التوليد بالبلاد.